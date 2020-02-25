وكالة تنمية الصادرات تدعو لفتح أسواق جديدة

استعرض مدير إدارة التأمين بالوكالة الوطنية للتأمين وتمويل الصادرات الأستاذ الطيب بابكر أحمد مهام الوكالة وأنشطتها.

وقال في اجتماع معوقات انسياب صادرات الحيوانات الحية واللحوم إلى السوق المصري الذي عقد اليوم بقاعة اجتماعات مصرف الادخار ، إن الوكالة تغطي تأمين حصائل الصادرات موضحا أنها تعنى بتغطية مخاطر المشترين للسلع السودانية والمخاطر السياسية للدول المستوردة، داعيا إلى تشجيع وزيادة الصادر وفتح أسواق جديدة للصادرات السودانية في كل من دول العالم بجانب زيادة القدرة التنافسية للصادرات السودانية.

وشارك فى الاجتماع ممثل للبنك المركزي ووزارة التجارة والثروة الحيوانية والجمارك والأمن الاقتصادي وعدد من البنوك والمصدرين.

سونا

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