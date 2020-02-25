كهرباء الفاشر : شح الوقود وراء القطوعات

عزا كل من المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية شمال دارفور المهندس الماحي الشيخ ومدير إدارة محطة توليد كهرباء الفاشر الجديدة المهندس بحر الدين يحيى شريف القطوعات المتكررة في إمداد التيار الكهربائي التي تشهدها مدينة الفاشر هذه الأيام إلى شح وتأخر وصول الوقود من الخرطوم.

وتوقعا في تصريح لـ(سونا) وصول كميات مقدرة من الوقود خلال الساعات القادمة نظرا للجهود الحثيثة التي يقوم بها والي شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي، وعبرا عن اعتذارهما للمواطنين، واعدين بعودة التيار الكهربائي للمدينة تدريجيا.

سونا

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