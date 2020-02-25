السيادي: سنتابع توفير متطلبات حصاد القمح بمشروع الجزيرة

أكد عضو المجلس السيادي البروفيسور صديق تاور اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي ونهضة مشروع الجزيرة بمتابعة المجلس مع الجهات ذات الصلة لتوفير متطلبات حصاد محصولات العروة الشتوية خصوصا محصول القمح .

وقطع تاور في تصريحات صحفية محدودة خلال زيارته لولاية الجزيرة اليوم أن القطاع الزراعي يمثل أهمية كبيرة للدولة لتجاوز التحديات الاقتصادية بالبلاد وأن الدولة تعول كثيرا على مشروع الجزيرة في هذا الجانب .

من جانبه، أقر بروفيسور محمد طه يوسف مدير جامعة الجزيرة في تصريح لـ(سونا) بجملة من الصعوبات التي تواجه موسم حصاد محصولات العروة الشتوية ومتبقي محصولات العروة الصيفية خصوصا محصول القمح أبرزها أزمة الخيش والوقود والحاصدات والسيولة ، مشدداعلى ضرورة توفير جميع مطلوبات حصاد محصول القمح لتقليل فاقد الحصاد.

وأشار إلى أن محصول القمح يبشر بإنتاجية كبيرة تصل إلى نحو 5 ملايين جوال ما يعادل نحو 400 ألف طن تكفي حاجة البلاد لأكثر من ثلاثة أشهر من سلعة القمح والاتجاه نحو تمزيق فاتورة القمح التي وصفها بالمرهقة .

سونا

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