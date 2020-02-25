شمال دارفور تقف على تجربة محلية ابوحمد فى التعدين

وقف وفد من ولاية شمال دارفور؛ برئاسة الأستاذ محمد إبراهيم عبدالكريم؛ أمين عام حكومة ولاية شمال دارفور على تجربة محلية ابوحمد في مجال التعدين عن الذهب، حيث قدم الأستاذ يحيى خالد عبد الباسط المدير التنفيذي للمحلية شرحا تفصيليا حول تجربة أبو حمد في مجال التعدين ، مشيرا الى التجربة الفريدة في تقنين عمل التعدين من خلال معالجة الآثار السالبة الناتجة عن التعدين عبر الشركات والتعدين الأهلي مع الاستفاده القصوى من المسؤولية الاجتماعية وتحويلها الى خدمات لصالح إنسان المحلية، معلنا تعاونهم التام مع الوفد لنقل التجربة والاستفادة من الإيجابيات لتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للتعدين.

من جهته؛ أشار الأستاذ محمد إبراهيم عبد الكريم؛ أمين عام حكومة ولاية شمال دارفور؛ الى أن وفده يضم كافة الإدارات المتخصصة ؛ إضافة لممثلين للإدارة الأهلية ، مؤكدا أن الوفد يعكس حرص ولايته على الوقوف على تجربة محلية ابوحمد لتلافي الآثار البيئية السالبة والحد من استخدام المواد غير المطابقة لاستخلاص الذهب؛ إضافة للاستفادة من الموارد وتوزيعها للتنمية والخدمات.

وشملت زيارة الوفد أسواق التعدين والشركات والطواحين الجافة والرطبة.

سونا

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