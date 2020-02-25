لجنة التجار بالسعودية تُطالب بإرجاء إستيراد المواشي من السودان لهذا (السبب)

طالبت لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية والصناعية بـ “جدة” وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بارجاء استيراد المواشي من السودان إلى ثلاث أو أربعة أشهر حتى يتم تصريف الكميات الضخمه من المواشي فى السوق السعودي وإلى حين استعداد السوق السعودي لما سيتم استيراده من المواشي السودانية.

وأكد خطاب التماس صادر موجه للوزارة المعنية وممهور بتوقيع رئيس اللجنة تحصل “باج نيوز” على نسخة منه، إن هناك كميات ضخمة تم إستيرادها مسبقاً، وأشارت الغرفة إلى أن الكميات المستوردة من دول “جورجيا و رومانيا” كبيره وتكفي لسد حاجة السوق المحلي خلال هذه الفتره وأوضحت أن حجم الكميات المستوردة بلغ مايزيد عن ١٠٦ ألف رأس بتكلفة بلغت حوالي ١٠٠مليون ريال، أوضحت انها ديون مستحقة السداد للبنوك المحلية بجانب قرض بنك التنمية الزراعي والبالغ ١٥٠ مليون ريال متبقي منه حوالي ١٠٠مليون ريال.

وقالت الغرفة إن قرار الوزارة الخاص باستئناف الصادر من السودان في الوقت الحالي يكبد تجار المواشي خسائر كبيره لاقبل لهم بها.

فيما حمّل مصدرون سودانيون صاحب أحد المؤسسات السعودية العاملة فى مجال استيراد المواشي من السودان الخطوة.

الخرطوم : باج نيوز

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