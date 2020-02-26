3,500مليون فدان المساحة المستهدفة بولاية النيل الازرق

تبلغ جملة المساحة المستهدفة للموسم الزراعي 2020- 2021 م بولاية النيل الازرق حسب الخطة التأشيرية ٣مليون و٥٠٠ الف فدان للقطاع المطري.

وفي تصريح (لسونا) أوضح د. يوسف سليمان عبدالله مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية الوزير المكلف أن الخطة تستهدف زراعة مليون و٨٠٠ الف فدان لمحصول الذرة (الألي مليون و٣٥٠ الف فدان – التقليدي ٤٥٠ الف فدان) ومساحة ٦٦٠ الف فدان لمحصول السمسم ( الألي ٤٩٥ الف فدان – التقليدي ١٦٥ الف فدان)

اما محصول الدخن خصصت له مساحة ٢٥٠ الف فدان ( الألي ١٨٧ الف فدان و٥٠٠ فدان – التقليدي ٦٢ الف و٥٠٠ فدان)

وأضاف د. يوسف أن الموسم الزراعي( ٢٠٢٠- ٢٠٢١) يستهدف زراعة ٤٧٠ الف فدان لمحصول زهرة الشمس اليآ و١٥٠ الف فدان لمحصول القطن اليآ و٢٠ الف فدان لمحصول القوار اليآ بجانب تخصيص مساحة ١٥٠ الف فدان للمحاصيل الاخرى.

وأكد د. يوسف أن المساحة المستهدفة من مساحة الخطة بالتقانات الحديثة تبلغ مليون فدان ( ٧٠٠ الف فدان ذرة – ١٥٠ الف فدان قطن ١٥٠ الف فدان زهرة الشمس.

سونا

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