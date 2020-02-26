تدشين نفرة المصارف والمشروعات الأولى للعام 2020م بسنار

دشن والي ولاية سنار اللواء محمد عثمان محمد حمد النفرة الأولى للمصارف والمشروعات للعام 2020م التي نفذتها أمانة زكاة ولاية سنار بتكلفة إجمالية بلغت 250 مليون جنيه يستفيد منها أكثر من ثلاثة وستين ألف أسرة ، مثمناً الدور الذي تضطلع به (الزكاة) على المستوى الاتحادي والولائي في الحد من الفقر وذلك عبر المشروعات الإنتاجية الفردية والجماعية لإخراج الشرائح الناشطة اقتصادياً من دائرة الفقر إلى الإنتاج والكفاية، معلناً رضاءه التام عن كل العاملين عليها المنتشرين بكل محليات الولاية .

من جانبه أوضح مولانا أحمد عبد الله عثمان الأمين العام لديوان الزكاة أن أهم أهداف الديوان في المرحلة المقبلة تطبيق فريضة الزكاة ومفهوم ولاية الدولة على الزكاة بجانب تبصير الناس بفقهها وضوابطها بالدعوة والإرشاد بالتي هي أحسن، والاهتمام بمعالجة الآثار الاقتصادية التي خلفها النظام المباد وأثرت كثيرًا على الفقراء والمساكين بالتوسع في الدعم النقدي والمشروعات الإنتاجية بالتركيز على شريحة الشباب في مختلف الحرف والمهن.

وأكد عبد الله إعادة تكوين لجان الزكاة القاعدية وفق الأسس الديمقراطية في الاختيار وتدريبهم على فقه الزكاة لأكثر من ثلاثة وعشرين ألف لجنة زكاة قاعدية بالقرى والفرقان ،وأضاف أن الديوان خصص نسبة 71% للفقراء والمساكين من جملة الجباية الكلية خلال العام الحالي والاهتمام بخدمات المياه، والصحة، والتعليم وخلاوى القرآن الكريم من طلابها وشيوخها .

وفي ذات السياق كشف دكتور تاج السر أحميدي أمين زكاة ولاية سنار أن الولاية حققت الكثير من المحاور خلال العام 2019م في محور خطاب الزكاة عبر الدعوة والإعلام عبر القوافل الدعوية والبرامج الإعلامية وفي محور الجباية حققت الولاية مبلغ 1،117،000،000 جنيه بنسبة أداء بلغت 168% وتم صرف 755،000،000 جنيه في محور المصارف على الفقراء والمحتاجين صرفا أفقيا نقديا ورأسيا يتمثل في المشروعات الإنتاجية الفردية والجماعية. وأوضح أحميدي أن الديوان يكفل سبعة آلاف يتيم بكفالة شهرية بجانب العجزة والمسنين إضافة لمشروع التكافل المجتمعي الذي يقوم على مساهمات المجتمع والزكاة بتوفير الوجبة المدرسة لأكثر من 21،000 طالب وطالبة، مقدماً شكره وتقديره لكل دافعي الزكاة بالولاية على إخراج زكاتهم طيبة بها أنفسهم.

وفي ختام الاحتفال تم تسليم نماذج من المشروعات الإنتاجية للأسرة الفقيرة

سونا

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