800مليون خسائر سكر سنار بسبب الرعي الجائر

كشف مديرالقطاع الزراعي بشركة السكر السودانية المهندس الخضر محمد أبكر أن تلف (7) آلاف فدان من قصب السكر بمزرعة مصنع سكر سنار يفقد البلاد(800) مليون جنيه.

وقال في تصريحات صحفية محدودة بموقع مصنع سكر سنار اليوم إن التلف نتيجة الرعي الجائر من المواشي، مبينا أن تلك المساحة التي تعرضت للرعي الجائر مخطط لها إنتاج 28 طنا للفدان ما يعادل 19 ألف طن سكر.

وأشار إلى خطة الشركة لإنتاج 217 ألف طن هذا الموسم من مصانع الشركة الأربعة، مبينا أن المؤشرات الأولية تؤكد أن الإنتاج المتوقع للموسم يقدر بـ165 ألف طن

ولفت إلى أهمية المعالجة الأمنية وإيجاد قوانين رادعة للحد من التعدي على مزرعة قصب السكر بمصنع سكر سنار.

وأبان أن الإنتاج المتوقع لهذا الموسم بمصنع سكر سنار 30 ألف طن، مشيرا إلى أن الطاقة التصميمية للمصنع تبلغ 110 آلاف طن سكر .

وفي رده لـ(سونا) عن أسباب تدني الإنتاج لمصانع شركة السكر السودانية الأربعه أوضح أن ذلك بسبب التعدي على مساحة ألفي فدان في هذا الموسم من مزرعة القصب بمصنع سكر عسلايه فضلا عن تاخير مدخلات الإنتاج السكزراعي والصناعي .

وتحدث للصحفيين المهندس عبد الرحمن محمد الحسين مدير مصنع سكر سنار داعيا إلى أهمية تضافر الجهود لحماية مزرعة المصنع من الرعي الجائر وإيجاد قوانين رادعة للحد من التعدي على مزرعة قصب السكر.

وتطرق إلى مبادرة لجان المقاومة بالمنطقة لتكثيف الجهود لحماية المزرعة من المواشي، مؤكدا على أهمية توعية أهالي المنطقة بحماية مزارع المشروع .

سونا

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