خوجلي يدشن سحب القرعة للمخططات السكنية بالفاشر

دشن والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي اليوم بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالفاشر دشن ضربة البداية لعمليات سحب القرعة في نسختها الاولى للعام 2020م بمخططات (النقيعة. تبلدية. هشابة. الربوة 4 ).

كما دشن الوالي سيارات المأموريات التي تم شراؤها من إيرادات الوزارة وبدعم من وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية.

ووجه خوجلي اللجان المعنية بتوزيع المخططات السكنية بضرورة إعمال مبدأ العدالة والشفافية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالضوابط والإجراءات التي اتخذتها لضمان سلامة الإجراءات، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وزارة البنى التحتية لتقديم الخدمات للمواطنين بمختلف المناطق بجانب إحرازها المرتبة الأولى في مجال تحقيق الربط المقدر لها في موازنة العام الماضي على مستوى الولاية. وأشار خلال الكلمة التي وجهها بمناسبة التدشين بحضور المدير العام لوزارة البنى التحتية بالولاية المهندس الماحي الشيخ محمد بجانب مديري الإدارات والأقسام المختلفة والعاملين. وأشار إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها العام المنصرم في مجالات المياه والكهرباء والطرق والسكن.

في ذات السياق استعرض المهندس الماحي الخطة التي تعتزم وزارته تنفيذها في المرحلة المقبلة لتوفير المزيد من الخدمات التي تعود بالنفع على المواطنين، مثمنا الدعم المقدر الذي ظل يقدمه الوالي لتوفير مياه الشرب وانسياب إمداد التيار الكهربائي بمدينة الفاشر.

سونا

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