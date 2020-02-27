شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تُدخِل البرنس في فتيل: (انت تعاني من نقص في الفحولة ولو كنت راجل لقمت بالرد على داليا الياس)

قامت فتاة سودانية ببث مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب الفيديو الذي شاهدته محررة موقع النيلين فقد هاجمت الفتاة من خلاله لاعب كرة القدم ومقدم البرنامج المثير للجدل (عشرة ونسة) محمد مصطفى الشهير بالبرنس وذلك على خلفية استضافته للإعلامية والصحفية المعروفة داليا الياس في حلقة وجدت ردود أفعال واسعة.

https://web.facebook.com/Hajejn2/videos/186795762586415/

وهاجمت الفتاة البرنس بسبب سكوته وعدم رده على الصحفية عندما تحدثت عن وجود أزمة فحولة في السودان, وقالت صاحبة المقطع (لو كان البرنس راجل لرد على داليا الياس لأن حديث داليا عن الفحولة فيه إساءة لكل السودانيين).

مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداول المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات أبرزها “فتاة تُدخل البرنس في فتيل”.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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