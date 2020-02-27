بالفيديو.. شاهد آخر وصية للراحلة عبير أبو شيبة زوجة الفنانة طه سليمان قبل وفاتها بأيام

نشرت الراحلة عبير أبو شيبة زوجة الفنان السوداني الشهير طه سليمان مقطع فيديو عبر إحدى القروبات التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض الوصايا لأعضاء القروب وذلك قبل رحيلها المُر فجر السبت الماضي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبحسب الفيديو الذي رصدته محررة موقع النيلين فقد تقدمت الراحلة في بدابة الفيديو بتهنئة الأعضاء بالسنة الجديدة 2020.

وأوصت عبير التي فُجع بوفاتها المئات من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الجميع بالتسامح والحب, وقالت بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين: (سامحوا نفسكم أولاً وبعد ذلك الناس, وحبوا نفسكم أيضاً ومن ثم الناس).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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