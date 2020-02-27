الريال السعودي يحرز تقدماً على الجنيه السوداني ويسجل رقماً قياسياً

إرتفع سعر الريال السعودى أمام الجنيه السوداني يوم الخميس 27-2-2020، بالسوق الموازية لأعلى مستوى له بتاريخ السودان بختام تعاملات الأسبوع.

يوم الخميس 27 فبراير 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ، أصبح الريال السعودي الواحد يساوي 28.25 جنيه فيما سجل الدولار 106.00 جنيهاً .

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.

الخرطوم (كوش نيوز)

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