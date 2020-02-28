العاملون بشركة “أويل إنرجي” يدخلون في إضراب شامل بـ”الأحد

أعلن العاملون بشركة “أويل إنرجي” عن عزمهم الدخول في إضراب شامل عن العمل في كل مواقع الشركة ابتداءً من “الأحد” المقبل.

وقال العاملون في تعميم صحفي إنهم قرروا الدخول في إضراب شامل في كل مواقع الشركة “المملوكة لمستثمر أجنبي”، تشمل مستودعات مطار الخرطوم، الجيلى، الشجرة، بورتسودان، الأبيض وكل ولايات دارفور والتي تشمل مقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي “اليوناميد” إضافة مصنع الزيوت الصخم بالباقير.

وأشاروا إلى أنهم وصلوا إلى طريق مسدود بسبب عدم استجابة الشركة لتحقيق مطالبهم في تحسين شروط الخدمة، وقالوا إن كل المساعي مع إدارة الشركة فشلت في اقناع العاملين بتأجيل موعد الإضراب، مؤكدين أنهم لم يتوانوا يوما في طرق كل الأبواب منذ العام السابق سعيا لتحقيق مطالب العاملين الأساسية من قبل المالك ورئيس مجلس الإدارة لكن دون جدوى.

السوداني

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