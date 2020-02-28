تكوين لجنة التسيير لشعبة المخابز بالخرطوم

تم “الخميس” تشكيل لجنة تسيير شعبة المخابز بولاية الخرطوم برئاسة عبد الرؤوف مصطفى طالب الله، وهشام عبد الرحمن وعبد المؤمن خوجلي نوابا للرئيس وإسماعيل عبد الله أبكر أمينا ًعاماً ومحمد جبران والباقر إبراهيم نائبين له والتجاني الهادي أميناً للمال.

وباشرت اللجنة مهامها فور تعيينها، وابتدرت نشاطها بالطواف على محليات ولاية الخرطوم والاجتماع بالمديرين التنفيذيين بحضور ممثلين للجان المقاومة ولجان الخدمات بالأحياء بغرض وضع الرؤى لتنفيذ خطط المعالجة السريعة وأهمها تنفيذ خطة إنتاج الخبز التجاري للاستخدامات التجارية.

وأهابت اللجنة بجميع أصحاب المخابز بمضاعفة جهودهم لإنجاحها بتعاون الجميع.

السوداني

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