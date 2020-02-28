ترشيح الحرية والتغيير و”آلاء صلاح” لجائزة نوبل للسلام

كشفت مصادر أوروبية مطلعة عن ترشيح قوى الحرية والتغيير والناشطة السودانية “آلاء صلاح” لنيل جائزة نوبل للسلام ، فضلاً عن ترشيح الناشطة السويدية “غريتا تونبرغ”، وحركة الاحتجاجات في هونغ كونغ.

وأعلنت لجنة جائزة نوبل للسلام في النرويج أمس الأول (الأربعاء) أن عدد المرشحين لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2020، وصل إلى (317) مرشحا، (210) أفراد و(107) منظمات.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الرقم يمثل رابع أكبر عدد من المرشحين للفوز بالجائزة منذ 1901.

وتصدرت القائمة المختصرة التي أعدها “هنريك أوردال”، مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو الحركة التي ساعدت على دفع عملية الانتقال السياسي في السودان، لتنهي ثلاثة عقود من حكم الرئيس “البشير”، “قوى الحرية والتغيير” والناشطة “آلاء صلاح”.

وكانت “صلاح” المنتمية إلى نساء المنظمات المدنية والسياسية السودانية “منسم” التي عرفت بـ”الكنداكة” قد تحولت إلى أيقونة للاحتجاجات في السودان بعد ظهورها في إحدى المظاهرات وهي تغني والجماهير تردد “حبوبتي كنداكة”، وتشعل حماس المتظاهرين.

صحيفة المجهر

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