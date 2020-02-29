الشيخ مهران: لن تقوم للعلمانية قائمة إلا على أجسادنا

هَاجَمَ إمام وخطيب مسجد السلام بالطائف الشيخ مهران ماهر، القيادي بالحركة الشعبية – شمال جناح الحلو “محمد جلال هاشم” الذي هَدّدَ بتفكيك السودان إذا لم يقر العلمانية.

ووصف مهران في خطبة الجمعة بحسب صحيفة الصيحة أمس، حديث “محمد جلال” بأنه إقصاءٌ وكراهيةٌ، وقال “نقول له نحن المسلمون الذين ارتضينا الإسلام منهجاً وحكماً لن تقوم للعلمانية قائمة في بلادنا إلا على دمائنا وأجسادنا وأشلائنا.. وستذهب ويذهب فكرك الخبيث إلى مزبلة التاريخ”.

وأضاف مهران: “ستبقى مرجعية هذه البلاد، مرجعية دينية تتحاكم إلى كتاب الله، رضي من رضي وأبى من أبى، وسيظل القرآن الكريم دستوراً لهذه البلاد”.

الخرطوم (كوش نيوز)

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