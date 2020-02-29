تأجيل 5 مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بسبب كورونا

قرر اتحاد كرة القدم الإيطالي تأجيل 5 مباريات في دوري الدرجة الأولى، هذا الأسبوع، بسبب فيروس “كورونا” الجديد.

وأكدت وكالة “رويترز”، ظهر اليوم، السبت، أنه من بين الخمس مباريات التي تم تأجيلها، مباراة الديربي بين فريقي يوفنتوس وانتر ميلان، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 12 حالة، فيما وصلت الإصابات إلى 374.

ونقلت وكالة “أنسا” الإيطالية، مساء أول أمس الخميس، أن عدد وفيات كورونا ارتفع إلى 12، مشيرة إلى أن الضحية الأخيرة هو رجل يبلغ من العمر 70 عامًا من إقليم إميليا رومانيا، وكان يعاني من أمراض سابقة خطيرة.

وطالبت منظمة الصحة العالمية، الاثنين الماضي، جميع الدول بالاستعداد لـ”جائحة عالمية” محتملة مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا الجديد في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا

ويشار إلى أن فيروس “كورونا” الجديد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر، أولاً، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، “فيروس كورونا المستجد” الذي ظهر في الصين، على أنه “وباء”، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”.

سبوتنيك

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