وفاة لاعب مصري محترف في السودان إثر حريق بمقر إقامة فريقه

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، اليوم السبت، وفاة اللاعب المصري محمد العيسوي، المحترف في صفوف نادي مريخ الفاشر.

وأفادت تقارير صحافية سودانية أن اللاعب المصري تُوفي (السبت) بعدما قفز من الطابق الرابع للفندق مقر إقامة فريقه بعد اشتعال النيران به.

وحسب التقارير الصحافية السودانية فإن العيسوي (19 عاماً) كان ضمن بعثة فريقه في أحد الفنادق قبل أن تشتعل به النيران وتُصيب 5 لاعبين، مما جعل اللاعب المصري يقفز من الطابق الرابع، فتعرض لإصابات بالغة أدت لوفاته.

وانتقل العيسوي في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى مريخ الفاشر بعد ظهوره بشكل طيب مع نادي بلدية المحلة ومنتخب مصر الأولمبي. وكان يشغل مركز لاعب الوسط المدافع.

وكان من المقرر أن يلتقي فريق مريخ فاشر نظيره المريخ العاصمي غداً (الأحد)، في الجولة 22 من الدوري السوداني.

ونشب الحريق صباح اليوم نتيجة حدوث ماس كهربائي، وأدى لوفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين، منهم 4 لاعبين من فريق مريخ الفاشر، حسب وسائل إعلام سودانية.

صحيفة الشرق الأوسط

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