محمد صلاح بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد، 19 يناير/ كانون الثاني 2020 “درس” هازارد قد يحدد إمكانية رحيل محمد صلاح عن ليفربول

قال لاعب وسط أرسنال الإنجليزي المعار إلى بشكتاش التركي، محمد النني، إن “درس هازارد” قد يحدد إمكانية رحيل الدولي المصري محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل.

ونقلت صحيفة “الديلي ميرور” البريطانية تصريحات على لسان النني، والذي كشف فيه عن حديثه مع محمد صلاح، حول إمكانية رحيله عن ليفربول الموسم المقبل.

وقال النني: “طالبت محمد صلاح بالتمسك بليفربول، وعدم الرحيل الصيف المقبل”.

وأشارت تقارير عديدة إلى إمكانية انتقال محمد صلاح إلى فريق جديد، خاصة بعدما أبدى عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة رغبتهما في التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.

وتابع النني “لا أرى سببا يمكن أن يدفع محمد صلاح إلى مغادرة ليفربول، فهو نجم الفريق ويحظى بشعبية كبيرة في النادي وحب من الجماهير”.

واستمر لاعب المنتخب المصري: “بالنسبة لي، فهو يلعب حاليا مع أحد أفضل الفرق في العالم، وهو نجم في ليفربول، لو كنت مكانه كنت سأظل في ليفربول ولن أرحل”.

وكشف النني عن حديثه مع محمد صلاح، وتذكيره بالدرس الذي واجهه النجم البلجيكي، إيدن هازارد الذي انتقل من تشيلسي إلى ريال مدريد، وعدم تألقه بصورة كبيرة كما كان في النادي اللندني.

واستطرد النني “نرى حاليا هازارد وهو يكافح في ريال مدريد من أجل ضمان موقع في التشكيلة الأساسية، بينما كان نجما في تشيلسي”.

واستدرك الدولي المصري

“ريال مدريد بالطبع نادي أكبر من ليفربول في الشعبية والجماهيرية، وكذلك بالنسبة لبرشلونة، لكنه مستقر للغاية في ناديه الحالي، ويقدم أداء مستقر وثابت”.

وقال النني “بالطبع لا يمكنني الحديث على لسان صلاح، لكني أقول ما يدور في خلدي، فلو كنت مكانه كنت سأظل في ليفربول، فهو يسجل أهدافا والجماهير تحبه وتردد اسمه، أعتقد أنه في موقع ومكانة مثالية”.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قد نشرت تقريرا يؤكد وجود اتفاقات بين مسؤولي النادي ووكيل أعمال محمد صلاح، وأن الريال مستعد لتقديم عرض بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.

وكشفت الصحيفة عن كواليس خطة نادي ريال مدريد من أجل الحصول على توقيع محمد صلاح في الصيف المقبل، حيث تعتمد الخطة في الأساس على بيع الويلزي غاريث بيل، من أجل تمويل صفقة صلاح.

وينتهى عقد محمد صلاح مع ليفربول في عام 2023، وينافس هذا الموسم على لقب هداف البريمير ليغ بعد أن سجل 15 هدفا حتى الآن.

كما قال موقع “everythingbarca”، إن تألق اللاعب المصري خلال السنوات التي قضاها مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وتحقيقه لنجاحات تلو الأخرى، جعل الفريق الإسباني يعيد النظر فيه مرة أخرى، ويضعه على رأس أولوياته.

سبوتنيك

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