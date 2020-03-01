زيادة رسوم مياه الشرب بنسبة 25٪ بالجزيرة

اصدر والي الجزيرة المكلف احمد حنان صبير قرارا قضي بزيادة تعرفة امداد مياه الشرب بنسبة ٢٥٪ لجميع القطاعات اضافة الي زيادة تعرفة العدادات لجميع القطاعات في وقت اعلنت فيه جميع القطاعات والفعاليات الثورية رفضها التام لفرض اي رسوم علي قطاع مياه الشرب وطالبت بمعالجة مشكلة المياه لعدد كبير من القري التي لاتتوافر مياه مصادر امنة لمياه الشرب بدلا عن اعتماده علي الترع التي يشاركهم فيها الحيوان اضافة الي التراجع فورا عن القرار الذي وصفوه بالكارثي .

وقضي قرار والي الجزيرة المكلف بزيادة تعرفة المياه للقطاع السكني الدرجة الاولي ٨٠ج بدلا عن ٦٠ج وللدرجة الثانية ٦٠ج بدلا عن ٤٥٪ والدرجة الثالثة ٤٠ج بدلا عن ٣٢ج والقري ٢٥ج بدلا عن ٢٠ج وشمل القرار زيادة تعرفة العدادات لجميع القطاعات واعلنت اللجنة العليا للازمات والطواري بولاية الجزيرة رفضها لاي رسوم في مرفق المياه وقال المحامي مجدي يوسف نائب رئيس اللجنة ل(السوداني ) نرفض زيادة اي اعباء اضافية لمواطني الولاية في جميع المجالات خصوصا في الخدمات الضرورية وقال ان حكومة الولاية ظلت تعمل خلال موازنة العام المالي الجديدة علي ارهاق المواطنيين بزيادة الاعباء عليهم كما حدث في القطاع الصحي بتنفيذ زيادة في رسوم الخدمات الطبية بجميع مستشفيات الولاية والان في قطاع المياه وطالب حكومة الولاية بالتراجع فورا عن قرار زيادة رسوم امداد مياه الشرب واشار الي ان هناك عدد كبير من القري في اربع محليات تنعدم فيها المصادر الامنة لمياه الشرب وان مصادر المياه لهم من الترع يشاركهم فيها الحيوان الشئ الذي ادي الي زيادة امراض المنقولة بواسطة المياه الغير صالحة للشرب خصوصا مرضي الكلي معلنا المواصلة عن مناهضتهم للقرار حتي يتم التراجع عنه .

السوداني

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