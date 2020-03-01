نسرين النمر : فضل المولى ” عفيف الوجه واليد واللسان”

دافعت المذيعة بقناة النيل الازرق نسرين النمر عن المدير العام لقناة النيل الازرق حسن فضل المولي بعد المطالبة باقالته .

و كتبت نسرين في حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” ، لسنا مثلهم ولا للصالح العام مرة اخري، “كامل التضامن مع شيخ العرب حسن فضل المولي

عفيف الوجه واليد واللسان”

و اوضحت انه افنى عمره وهو يحاول صناعة مؤسسة اعلاميه محترمه قريبه من الناس، مشيرة الى انه قاد قناة النيل الازرق في اصعب ظروفها بممارسة فن العلاقات العامه الذي يبرع فيه و وحد الناس وحتي العاملين على شعار واحد هو النيل الازرق.

واضافت نسرين : “إن ازالة التمكين لازالة تمكين الفاسدين وليس الناجحين الشريفين العفيفين والا فهو صالح عام بغيض وملئ بالحقد والاغراض ولن نختلف عنما ثرنا ضدهم”.

و ابدت النمر استياءها من الوقفة الاحتجاجية التي اقامها زملائها بالقناة لازالة المدير العام، مطالبة ان يقدم لمحاكمة اذا اقترفت يداه سوءاً ومفسده، و عليهم تقديم مستندات لادانته، منوه الى انه كان عليهم المطالبه بتحسين اوضاعهم وبيئة عملهم.

السوداني

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