وفيات كورونا تتخطى 3000.. وانخفاض حاد للإصابات بالصين

تجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الثلاثة آلاف، بعد تسجيل الصين، الاثنين، 42 حالة وفاة جديدة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية إن حالات الوفاة الجديدة في الصين سُجّلت في مقاطعة هوبي بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم تسجيل 202 إصابة جديدة بالفيروس في الصين، وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نهاية يناير، بما في ذلك 6 حالات إصابة فقط خارج هوبي.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بالبر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 80026 حالة.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2912 بنهاية الأحد بزيادة 42 حالة عن اليوم السابق، حيث وقعت جميع حالات الوفاة في إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، منها 32 حالة بمدينة ووهان عاصمة الإقليم.

اليابان، توفي رجل في السبعينيات من عمره في جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

الولايات المتحدة، تم تسجيل حالتي وفاة في ولاية واشنطن شمال غربي البلاد.

كوريا الجنوبية، ارتفعت أعداد الضحايا إلى 22 قتيلا بعد تسجيل حالتي وفاة جديتين.

إيران، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 54 كما قفز عدد المصابين إلى 978.

إيطاليا، ارتفعت أعداد ضحايا فيروس “كورونا” المستجد، إلى 34 حالة، بينما قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى 1700حالة.

فرنسا، توفي شخصان حتى الآن من جراء الفيروس القاتل.

سكاي نيوز

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