إضراب سائقي البصات السفرية بالميناء البري

تسبب اضراب سائقي (الشاحنات والبصات واللواري السفرية)، أمس في مصرع (11) شخصا عقب لجوء المسافرين الى استخدام )الهايسات الشرائح( وتسبب الاضــراب في شلل تام في حركة الشوارع المتاخمة ودخل أمس يومه الثاني وتسبب الاضراب في ارتفاع سعر تعرفة الهايس ( الشريحة) من الخرطوم الى مدني من 200 جنيه الى 300 جنيه، فيما ارتفع سعر المركبات الصغيرة من الخرطوم الى بورتسودان من 550 جنيه الى 800 جنيه للتذكرة، وأدى الاضراب الى دخول (الدفارات) في الترحيلات وبلغ سعر التذكرة بالدفار من الخرطوم الى مدني 100 جنيه.

ونفذ العشرات من تجمع سائقي البصات واللواري والشاحنات وقفة احتجاجية امام شركة ميناء الخرطوم البري ، وفي الأثناء سلم المحتجون مذكرة الى إدارة المرور وتمسكوا فيها بالاستمرار في الاضراب الشامل بكل الولايات لكل قطاعات النقل البري ابتداء من الخامسة صباحاً من فجر أمس الى الثلاثاء القادم، ونوهوا الى ان الاضراب قابل للتمديد حال عدم تنفيذ مطالبهم، وطالبت المذكرة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها بتعديل نظام الحوافز التي يتحصلون عليها من الشركات الى مرتبات ثابتة ، وشددت على ضرورة تكوين اللجان التمهيدية للعمل النقابي، وزيادة الحوافز، بجانب ادخال السائقين في منظومة التأمين والضمان الاجتماعي، وتمسكت بضرورة ايقاف سحب الرخص والرشاوي والمعاكسات وتعطيل حركة السير بالطرق القومية، وضبط الوقود بالمحطات وهدد ممثل تجمع سائقي الشاحنات والبصات واللواري السفرية عمار محمد أحمد بأن الإضراب سيكون مفتوحاً مالم يتم تنفيذ مطالبهم التي وصفها بالمشروعة، وكشف عن تنفيذ 400 سائق اضراب داخل الميناء البري.

الخرطوم : شذى الشيخ – فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة

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