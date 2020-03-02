الموانئ البحرية ترفع رسوم الأرضيات والخدمات (3) أضعاف

رفعت هيئة الموانئ البحرية رسوم الأرضيات ورسوم خدمات الموانئ (3) أضعاف، وأعلنت رفع سعر اليورو إلى (56.74) جنيهاً.

وعممت الهيئة خطاباً أمس على وحدة حسابات الميناءين الجنوبي والشمالي قررت بموجبه تعديل رسوم الموانئ والأرضيات واعتماد سعر اليورو الجديد (56.74) جنيهاً، وطالبت ببدء العمل بالتعرفة الجديدة اعتباراً من أمس.

وأكد مخلص جمركي بالميناء بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن القرار سيضاعف تكلفة الأرضيات (3) مرات، واعتبر أنه سيؤدي لآثار كارثية على السلع والبضائع المستوردة ويسهم في رفع أسعارها.

الخرطوم (كوش نيوز)

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