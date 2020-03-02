السودان .. سحب 13 ألف جنسية منحت لأجانب في عهد البشير

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارا بسحب نحو 13 ألف جنسية سودانية منحت لأجانب من أصول غير سودانية خلال فترة حكم النظام السابق.

وحسب صحيفة ”السوداني“ المحلية، شمل القرار الذي جاء بتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، حظر ومراجعة مجموعات أخرى من ملفات الجنسيات السودانية التي منحت لأجانب من أصول غير سودانية حتى تتم مراجعة السلطات المختصة للتأكد من سلامة إجراءات الحصول عليها.

ومنحت السلطات إبان حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، جوازات سفر وجنسيات لأجانب على نحو واسع، وأصبح من السهل حمل الجواز السوداني لأي جنسية في العالم بمقابل مادي.

وقالت الصحيفة إنه بناء على تنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية سيتم استبدال الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية بجوازات إلكترونية وفقا للمعايير الدولية ولأغراض أمن الوثائق.

وسيشمل القرار مراجعة كل جوازات السفر التي منحت لأجانب بموجب التجنيس وهم من أصول غير سودانية في الفترة من 1989 حتى 2019 (داخل وخارج السودان)، فيما سيتم الرجوع لملف الجنسية والرقم الوطني بالإدارة العامة للسجل المدني لأغراض التأكد من سلامتها.

وجاءت توصية وزير الداخلية عقب فراغ لجنة فنية متخصصة باشرت عملها بمراجعة الهوية السودانية خلال الفترة المذكورة.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية والإدارية لتنفيذ القرار.

ويتردد أن الجنسية السودانية منحت لعناصر إسلامية، وللاجئين من دول الجوار، ومنسوبي دول أخرى دخلوا السودان بسبب الظروف المضطربة في بلدانهم مثل سوريا، إلى جانب مواطنين من دولة جنوب السودان.

وبدأت السودان في الـ 21 من أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا يتقاسم خلالها السلطة عسكريون ومدنيون، وذلك بعد عزل الرئيس عمر البشير في الـ 11 من أبريل/ نيسان الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه الذي استمر 30 عاما.

إرم نيوز

شارك الموضوع :



