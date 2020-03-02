الاستثمار يكشف عن خطط لجذب المستثمرين

كشفت الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار الأستاذة حنان مسند خطط وبرامج الجهاز لتعديل قانون الاستثمار ليمنح المزيد من الميزات الإيجابية للمستثمرين لتشجيع الاستثمار .

وقالت مسند خلال مخاطبتها ملتقى رجال الأعمال السوداني الهندي بفندق السلام الخرطوم الذي تنظمه السفارة الهندية بالخرطوم ، إن الجهاز يشهد الآن إعادة هيكلة ليستوعب المهام الجديدة الموكلة إليه ممثلة في القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في التنمية والذي يعد الشريك الأساسي للمستثمر الوطني والأجنبي ومنفذ لجميع الاستثمارات بالبلاد بجانب إضافة مهام للجهاز تتمثل في تطوير القطاع الخاص وشراكاته مع القطاع العام .

وأقرت الامين العام بتميز السودان بقانون جاذب للاستثمار، مشيرة إلى أن الاشكاليات التي تواجه القانون تتمثل في التطبيق لافتة الانتباه إلى أهمية الملتقيات ومساهمتها المباشرة في خلق علاقات جيدة مع الدول التي تتميز بالميزة النسبية للموارد، مؤكدة على عمق العلاقة السودانية الهندية، مجددة التعاون مع الهند وخاصة أنها دولة متطورة في جميع المجالات.

سونا

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