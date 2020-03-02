وزير الصناعة والتجارة يلتقى وفد البنك الدولي

أكد مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة على أهمية الخطوات التي تقوم بها الدولة في تعزيز الثقة في الأسواق وتحقيق التنمية والإنتاج وحماية المستثمر وتطوير قطاع الصناعة والتسويق عبر خطة إستراتيجية واضحة.

جاء ذلك خلال لقاءه ظهر اليوم بممثل البنك الدولي السيدة آستا براسايت بمباني وزارة الصناعة والتجارة.

تناول اللقاء التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها السودان في هذه المرحلة إضافة للفرص المتاحة لدعم القطاع الصناعي الخاص وتمويل قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية وذلك بهدف زيادة الانتاج ودعم التنمية وتطوير الأسواق المحلية إضافة لتمويل مشاريع مختلفة وإعادة التأهيل والتحديث وفتح فرص للعمل في القطاعين العام والخاص وفق إستراتيجية إقتصادية تستخدم التقنية الإلكترونية.

من جانبها أكدت آستا باريستا ممثل البنك الدولي ومتخصص في القطاع الخاص والتمويل أن البنك الدولي مصدر حيوي للدعم المادي والتقني للبلدان النامية ويقدم القروض والتمويل والإئتمان والمشورة.

وذكرت أن هدف الزيارة تحقيق التنمية الإقتصادية في السودان والإنخراط في الأسواق العالمية، موضحة أن هنالك إتفاق بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية على خارطة طريق لإعادة تأهيل البلاد.

سونا

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