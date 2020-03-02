الهند تعلن استعدادها لعقد ملتقى اقتصادي بالسودان

أعلن السفير الهندي بالخرطوم رافندرا بارساد استعداد بلاده للتعاون مع السودان لعقد ملتقى اقتصادي لبحث الفرص الاستثمارية بالسودان .

وأشار السفير خلال مخاطبته ملتقى رجال الاعمال السوداني الهندي بفندق السلام الخرطوم الذي تنظمه السفارة الهندية بالخرطوم، إلى الفرص الاستثمارية المتعددة بالسودان، كاشفا عن أن إجمالي الاستثمار الهندي الحكومي بالسودان منذ مطلع الألفية يقدر بحوالي 2,3 مليار دولار ممثل في شركة (ONGC)الهندية الحكومية التي تستثمر في مجال النفط والغاز، مشيرا إلى أن استثمار شركات القطاع الخاص الهندي بالسودان بلغ حوالي نصف مليار دولار .

كاشفا عن رغبة الشركات الهندية الاستثمار في السودان إلا أنها تحتاج إلى معلومات حول الفرص الاستثمارية بالسودان، مشيرا إلى تنسيق السفارة الهندية بالسودان مع الجهاز القومي للاستثمار لتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة لعرضها على الشركات الهندية التي ترغب في الاستثمار.

سونا

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