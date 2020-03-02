وكيل الثروة الحيوانيةيشيد بدعم الفاو في مكافحة الأمراض الوبائية

أشاد وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية دكتور عادل فرح إدريس بدور المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالثروة الحيوانية ودعمها الفني واللوجستي خاصة منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو) في مكافحة الأمراض الوبائية بالبلاد ومساهمتها في تنمية قطاع الثروة الحيوانية.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه الخبير قايل نملي خبير الأوبئة بالفاو وبحث الاجتماع كيفية تنفيذ مشروع التقصي الحقلي للحيوان الذي يتم تنفيذه بشراكة بين الوزارة وبرنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود الذي يموله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وقال الخبير قايل نملي إنه سيزور ولاية الجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل ويلتقي بالمربين والمنتجين والسلطات البيطرية بهذه الولايات.

وتعهد وكيل الثروة الحيوانية بحل المشاكل والتحديات لإنجاح هذا المشروع.

ومن جانبها أكدت الدكتورة حنان يوسف مدير الإدارة العامة للأوبئة وصحة الحيوان أهمية التقصي الحقلي للحيوان في بعض الولايات وأشارت إلى أهمية المشروع وإسهامه في مكافحة الأمراض الوبائية والسيطرة عليها للحفاظ على صحة الإنسان والحيوان.

سونا

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