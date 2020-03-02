وكيل الثروة الحيوانيه يلتقى بعثة البنك الدولي

بحث وكيل وزارة الثروة الحيوانيه والسمكية الدكتور عادل فرح لدى لقائه بمكتبه اليوم بعثة البنك الدولي برئاسة شيك ايومر سيلا المدير الإقليمي للسودان واثيوبيا وارتريا وجنوب السودان، بحث إمكانية دعم البنك الدولي لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بتنفيذ مشروعات بمختلف ولايات السودان في مجال الثروة الحيوانية خاصة الالبان والدواجن والمحاجر وصناعة اللقاحات (الفاكسينات) وفرص الاستثمار في هذا القطاع بجانب تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية.

وقدم الوكيل شرحا عن تجربة مشروعات البنك الدولي في السودان ووصفها بالناجحة.

واستعرض د.عادل خطة الوزارة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية في ظل العهد الجديد والانفتاح على العالم الخارجي.

وقال إن الوزارة تعمل في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة بإنشاء مسالخ بمواصفات تواكب التصدير الي اوروبا والعالم الخارجي. وقال الوكيل أن المشروعات تهدف لتحسين سبل كسب العيش وتأمين الغذاء لمحاربة الفقر وسوء التغذية.

ومن جانبه أكد مدير البعثة شيك ايومر سيلا دعم البنك الدولي للسودان في قطاع الثروة الحيوانية، وقال انهم يقومون بمسوحات عينية والتعاون في تنفيذ مشاريع تنموية لتطوير قطاع اللحوم .

سونا

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