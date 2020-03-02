وفد المراجعة الداخلية بالنيل الازرق يزور البحر الاحمر

وقف وفد إدارة المراجعة الداخلية لولاية النيل الأزرق علي التجربة المالية والإقتصادية لولاية البحر الاحمر، وذلك في إطار زيارة الوفد الحالية للولاية، حيث التقي الوفد بالأمين العام لحكومة الولاية والمدير العام المكلف لوزارة المالية ومدير ديوان المراجعة الداخلية والإدارات ذات الصلة بالمراجعة الداخلية بالبحر الاحمر، واطلع الوفد علي الأسس واللوائح والقوانين المالية والمواعين الإيرادية، كما اطلع الوفد علي نظم الهيكلة والرقابة المالية.

من جانبه رحب الاستاذ صلاح عبد الله مدير ديوان المراجعة الداخلية بالبحر الاحمر بوفد ولاية النيل الأزرق، موضحا أهمية الزيارة لتبادل الخبرات وتطوير الأداء المالي والتواصل بين الولايات لتحقيق أهداف حماية الأصول وضبط المال العام.

فيما أوضح الاستاذ جمال بابكر رئيس الوفد أن الزيارة تأتي من أجل نقل تجربة البحر الأحمر في مجال المراجعة الداخلية، مشيرا في ذلك الي أن ولاية النيل الأزرق بصدد ترفيع الإدارة الي مصاف ديوان للمراجعة الداخلية، مشيدا بتجربة البحر الاحمر الرائدة في هذا المجال، وأضاف أن الزيارة تأتي كذلك من أجل مناقشة الهموم المشتركة بين الولايات والمركز في قطاع الإقتصاد والمال.

سونا

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