السودان يتسلم رئاسة الدورة 37لوزراء الداخلية العرب

تسلم الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله وزير الداخلية رئاسة الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي وذلك في ختام اعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب تحت رعاية الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

وقرر مجلس وزراء الداخلية العرب في اختتام أعمال الدورة السابعة والثلاثين منح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة في دورته الثالثة للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية تقديرا لدعمه للعمل الأمني وجهوده لتوطين الأمن والسلم في المنطقة والعالم .

وألقى عدد من الوزراء كلمات تطرقوا فيها للتهديدات الأمنية التي تواجه المنطقه وفي مقدمتها الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية والجرائم المنظمة، مؤكدين ضرورة تعزيز العمل الأمني العربي المشترك وتحقيق الاستقرار للشعوب العربية كافة .

وناقش المجلس عددا من القضايا واعتمد التقارير الخاصة بما نفذته الدول الأعضاء من الخطط كما اعتمد توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة ونتائج الاجتماعات المشتركة المنعقدة في العام 2019م واعتمد كذلك التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2019م .

وفي إطار تقييم المجلس لأنشطته ناقش السادة الوزراء موضوع تفعيل مؤتمرات واجتماعات القطاعات الأمنية التي تعقد في نطاق الأمانة العامة، وأقروا مجموعة من التوصيات كما أقروا تعديلات على اختصاصات وتسميات المكاتب العربية المتخصصة الخمسة .

وطلب المجلس من أمانته العامة إجراء تنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب لعقد اجتماعات مشتركة تعزيزا للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون .

واستعرض المجلس تصورا خاصا بإنشاء فريق عمل من الخبراء لرصد التهديدات الإرهابية وتحليلها ووجه بتعميمه على الدول الأعضاء، كما أنه اعتمد الاستراتيجيه العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات وقرر إنشاء وحدة في نطاق الأمانة العامة لمكافحتها وأيضا تم تدشين النسخة المطورة من موقع الأمانة العامة للمجلس .

في الختام رفع السادة الوزراء برقية شكر للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية لرعايته الدورة وتشريفه لها واستقباله لهم معربين عن تقديرهم البالغ لدوره في نصرة القضايا العربية وجهوده لتحقيق طموحات الشعب التونسي.

سونا

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