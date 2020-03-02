الثقافة تدعم مركز ثقافة الطفل بشمال دارفور

رحب مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة الثقافة والإعلام الأستاذ أبو عبيدة عطاية الله، ، إنابة عن وكيل الوزارة دكتور جراهام عبد القادر بمديرة مركز ثقافة الطفل بولاية شمال دارفور الأستاذة فاطمة حمودة ووفدها بحضور مدير المركز القومي لثقافة الطفل الأستاذة عواطف دوكة، وأشاد بالدور الذي يقوم به المركز القومي لثقافة الطفل بالمركز وفروعه بالولايات والمجهود الكبير الذي يلعبه في ترقية وتطوير الطفل السوداني.

ووصف المراكز بأنها سباقة للعمل الإبداعي للطفل وتطوير الأطفال، وكشف مواهبهم ، داعيا إلى مزيد من الحراك الثقافي في ظل الحكومة الإلكترونية وأكد أن الثقافة هي الطاقة القوية التي تدفع بأطفال البلاد إلى الأمام كما أكد دعمه بمكتبة كاملة لطفل ولاية شمال دارفور والمؤلفات الخاصة بالطفل.

من جانبها، أشادت مديرة المركز بالولاية الأستاذة فاطمة حمودة بدور الوزارة الفعال في دعم المركز، وعرض تجربة الولاية في تنمية وتطوير طفل الولاية.

وقدمت مديرة مركز ثقافة الطفل بوزارة الثقافة الأستاذة عواطف دوكة مجموعة من الكتب والمؤلفات الخاصة بالطفل، لدعم مكتبة مركز ثقافة الطفل بشمال دارفور والتي ساهم فيها عدد من المبدعين والمراكز الثقافية بالخرطوم شملت مركز الفيصل الثقافي ومركز ريادة الطوعي ومؤلفات الأستاذة مناجاة الطيب ، كما تم تكريم عدد من الأطفال الذين فازوا في مسابقة أعياد الاستقلال التي أقامها مركز ثقافة الطفل بالوزارة وتم منحهم شهادات وهدايا.

سونا

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