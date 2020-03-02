معتمد بحري يتفقد أعمال تطهير مصارف الأمطار

تفقد اللواء ركن أحمد آدم محمد آدم معتمد محلية بحري اليوم عددا من مصارف مياه الأمطار الرئيسة بالمحلية شملت مصرف الظبطية والدناقلة وشمبات الحلة والتي يجري العمل بها.

ووجه المعتمد الإدارات المختصة بمواصلة العمل في فتح وتطهير المصارف مبكراً قبل حلول فصل الخريف واعداً بتوفير كافة معينات العمل مناشداً المواطنين بعدم وضع النفايات بالمصارف واتباع السلوك الحضاري في التعامل معها.

كما تفقد المعتمد المجمع العمالي النموذجي بكوبر للوقوف على أعمال الصيانة الجارية ووجه بالإسراع في تكملة العمل ورفع مخلفات الأشجار التي تمت إزالتها مؤكداً دعم المحلية لتأهيل هذا المركز مشيراً إلى أنه من المراكز العريقة التي تم إنشاؤها قبل (45) عاماً ومازال بحالة ممتازة.

سونا

شارك الموضوع :



