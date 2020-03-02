ليونيل ميسي ولا هدف في الكلاسيكو منذ رحيل كريستيانو رونالدو

حقق نادي ريال مدريد الفوز على ضيفه برشلونة بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني، أحرزهما كل من البرازيلي فينيسيويس جونيور في الدقيقة 72 وماريانو دياز في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين عقب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ موسمين، فلم يستطع مهاجم البارسا، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تسجيل أو صناعة أي أهداف أمام الميرنغي، حسب تقرير نشرته صحيفة “آس” الإسبانية.

وأشار التقرير إلى أن ليونيل ميسي سجل في مرمى الريال، أثناء وجود رونالدو، 21 هدفًا، مقابل 18 لكريستيانو، حيث اشتعلت المنافسة بينهما في تلك الفترة.

ولكن الحال تغير بعد رحيل الدون رونالدو عن القلعة البيضاء بنهاية موسم 2018، حيث صام ميسي عن الأهداف في مواجهات الفريقين.

وبعد الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 56 نقطة ليستعيد صدارة ترتيب جدول الليغا وبفارق نقطة واحدة غريمه الأزلي فريق برشلونة الذي تجمد رصيده عند 55 نقطة.

سبوتنيك

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