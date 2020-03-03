بالفيديو .. قس نيجيري يدعي النبوة ويتعهد بالسفر للصين لتدمير فيروس كورونا!

أعلن قس نيجيري بالذهاب إلى الصين لتدمير فيروس كورونا المميت الذي ينشر الخوف في جميع أنحاء العالم.

وبحسب صحيفة زيمبابوي فويس قال القس ديفيد كينجليو إيليا ، المشرف العام على كنيسة جبل الإمبراطورية ، أوجو ، لاجوس ، في برنامج تلفزيوني للكنيسة إنه لا يمكن أن يكون نبيًا و الناس يموتون بسبب فيروس كورونا في الصين بحسب زعمه .

وأوضح القس مدعي النبوة قائلًا “أنا ذاهب إلى الصين للتعامل مع فيروس كورونا. انا ذاهب لتدمير فيروس كورونا ، وانا ذاهب الى الصين أنا نبي ، لا أستطيع أن أكون في هذا العالم والصين تموت، هذا غير ممكن”.

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صحيفة المرصد

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