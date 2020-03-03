“حميدتي” يدعو لتجاوُز الصغائر وتقديم التنازُلات لأجل السلام

دَعَا النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الجميع لتجاوُز الصغائر وتقديم التنازُلات من أجل الشعب الذي ينتظر السلام، ونادى أطراف التفاوُض بتسريع الخُطى للتّوصُّل إلى اتفاق سلام يُزيل حالة الجُمُود التي تُعاني منها البلاد.

ووصل “حميدتي” إلى جوبا أمس، واطّلع على سير تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بجمهورية جنوب السودان، ونقل للرئيس سلفا كير ميارديت تحيات رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأوضح “حميدتي” عقب لقائه سلفا كير بجوبا أمس، أنّه جاء لمتابعة مسيرة السلام بالسودان ودولة الجنوب لارتباط المسارين ببعضهما، وقال إنّه ظَلّ يُتابع عن كَثبٍ سير مُفاوضات السَّلام بين وفد الحكومة وحركات الكفاح المُسلّح، ودعا لتسريع الخُطى لتحقيق السلام، وأضاف بأنّ الكَثير من اِستحقاقات الفترة الانتقالية تَنتظر تَوقيع اتفاق سلامٍ بين الأطراف السُّودانية، ونوّه لقضية تعيين الولاة المدنيين والمجلس التشريعي، وأكّد أنّ سلام جنوب السودان يَسير بصُورةٍ طيبةٍ.

من جانبه، أوضح مستشار الرئيس سلفا، توت قلواك، أنّ لقاء “حميدتي” وسلفا جاء في إطار التشاوُر حول قضايا السلام بالبلدين، وقال إنّ سلفا قدّم شُكر حكومة وشعب جنوب السودان لـ”حميدتي” لما قَدّمه لتحقيق السلام ومُتابعته المُستمرّة لملف تنفيذ اتفاق السلام باعتباره الضامن الحقيقي له، وأضاف بأنّ “حميدتي” جاء لمُراجعة ملف تشكيل حكومة الجنوب بحكم مسؤوليته المُباشرة عنه، وأشاد بما حَقّقَه من إنجازٍ كبيرٍ في ملف السلام بدولة جنوب السودان، وعبّر عن اِمتنان حكومة وشعب الجنوب لما قدّمه من مُساهمات في تحقيق الاستقرار وترسيخ دعائم السلام.

الخرطوم – جوبا- مريم أبشر

صحيفة الصيحة

شارك الموضوع :



