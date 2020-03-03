مبابي حاضر في أولمبياد طوكيو

أعلن رئيس اتحاد كرة القدم الفرنسي، نويل لوجراي، عن تواجد لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، في قائمة المنتخب الذي سيشارك في أولمبياد طوكيو.

قال لوجراي، في تصريحات صحفية، إن مبابي سيكون متواجدا في قائمة المنتخب الأولى والتي تضم 50 لاعبا، وستتقلص لاحقا إلى 18 لاعبا و 4 احتياطين.

وأضاف “إنه كبير بما فيه الكفاية للمشاركة في تلك البطولة، ومثله مثل الموهوبين في سنه يتواجد في القائمة”.

وحول رأي رؤساء الاندية الفرنسية في استدعاء لاعبيهم للبطولة، قال لوجري: “رؤساء الأندية بشكل عام، لا تعجبهم تواريخ المشاركة في البطولة، ولكني عندما التقيت مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وسألته عن مبابي قال لي إنه جيد جدا”، بحسب ما نقل موقع “جول”.

ومن جانبه شدد مبابي، في أكثر من مرة على رغبته في المشاركة مع منتخب بلاده، في الأولمبياد القادمة.

وسيشارك المنتخب الفرنسي في الأولمبياد برفقة ألمانيا ورومانيا وإسبانيا، كممثلين عن القارة الأوروبية.

سبوتنيك

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