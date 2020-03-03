تركي آل الشيخ يستقيل من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي

أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

وقال تركي آل الشيخ: “قررت بعد التفكير كثير تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير. وأن أعود لصفوف الجماهير مشجعا ومحبا”.

وأتم: “حفظ الله مصر وشعبها الطيب ووفق الله النادي الأهلي وكل أنديتنا العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

يذكر أن تركي آل الشيخ كان عاد للرئاسة الشرفية للأهلي عقب استقالته الأولى، بينما أوضحت الإدارة الحمراء رفضها للاستقالة.

سبوتنيك

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