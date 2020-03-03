إصابة والدة رونالدو بسكتة دماغية

أفادت تقارير صحفية، بتعرض والدة النجم البرتغالي، لاعب يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، للإصابة بسكتة دماغية، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وقالت مصادر إن حالة دولوريس أفيرو “مستقرة”، عقب نقلها لمستشفى في جزيرة ماديرا البرتغالية، مسقط رأس الدون.

ومن المقرر خضوع دولوريس لفحوصات أخرى، للتحقق من سبب السكتة الدماغية التي تعرضت لها، بحسب صحيفة “أس” الإسبانية.

وأشارت مصادر طبية إلى أن والدة رونالدو عانت من جلطة في المخ، أدت لحدوث السكتة الدماغية.

يذكر أن والدة رونالدو أصيبت بسرطان الثدي في عام 2007، لكنها شفيت منه، قبل أن تعلن في 2019 أن المرض عاد لها من جديد.

سبوتنيك

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