شراكة بين ولاية الخرطوم والمنظمة العربية للتنمية الزراعية

أكد والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد رغبة الولاية في تطوير الشراكات الناجحة مع المستثمرين والمنظمات العالمية العاملة في مجال الإنتاج الزراعي والصناعي لزيادة الناتج المحلي والتي تأتي ضمن خطط الولاية الرامية لتوفير الأمن الغذائي.

وأكد الوالى لدى لقائه بمكتبه اليوم مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري وعدد من قيادات المنظمة بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتنمية البشرية الدكتور عبدالعاطي محمد خير أكد استعداد الولاية للتعاون مع المنظمة لإقامة مشاريع إنتاجية رائدة تساهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب والخريجين.

وأوضح عابدون أن هنالك خططا لإقامة مشاريع ذات إنتاجية عالية وقطع بجاهزية الولاية للدخول في شراكات مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لإنجاح هذه الخطط.

من جانبه، أشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري إلى أهمية تقوية العلاقة بين المنظمة وولاية الخرطوم لزيادة حجم الإنتاج الزراعي والحيواني من ثم الدخول في مرحلة الصناعة تمشيا مع سياسة المنظمة الرامية لتوفير الأمن الغذائي للمواطن العربي، وقال إن المنظمة العربية تعمل على تطوير وتأهيل المشاريع الإنتاجية الصغيرة والكبيرة ومشاريع الشباب والخريجين الإنتاجية وتوفير البيوت المحمية ورعاية الحاضنات بأفضل التقانات الحديثة في مجال الزراعة.

وأمن اللقاء على تكوين لجنة عليا مشتركة تعمل على متابعة تنفيذ المشاريع المقترحة

سونا

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