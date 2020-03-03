الاجتماع التفاكري للجنة الفنية لمعرض اكسبو

التأم صباح اليوم ببرج الاتصالات الاجتماع التفاكري للجنة الفنية الاعلامية لمعرض اكسبو 2020م والمقام بدبي في اكتوبر المقبل بمشاركة الجهات ذات الصلة .

واستعرض ممثل اللجنة ابو بكر علي احمد الروا الجهود المبذولة لاستكمال العمل في جناح السودان و موقف مشاركة السودان ومساهمة الوزارات الاتحادية والوحدات الحكومية والقطاعات بصورة عامة .

ولفت ابوبكر الي أن جناح السودان يقام في مساحة 1500 متر يحتوي علي 5 صالات تعكس مشاركات الصناعة والزراعة والآثار بالاضافة الي صالة خاصة بالشباب والابتكارات مزودة بشاشة ثلاثية الابعاد لعرض ثقافة السودان وآثاره ومواقعه السياحية ، لافتا الي الجهد المبذول من اللجنة لاخراج مشاركة السودان بصورة تعكس ثراءه وموجوداته من موارد.

واستعرض الاجتماع عددا من الشعارات المقترحة كشعار لجناح السودان تعبر عن واقع السودان الجديد وثورة ديسمبر المجيدة .

وقدم الاجتماع فكرة مشاركة المطبخ السوداني وعرضه كثقافة وارث يتفاعل معه شعوب العالم .

واكد الاجتماع علي ان مشاركة جناح السودان ليست اسمية ولعكس تاريخ السودان فقط بل لخلق الفرص و بحث سبل جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي وانشاء شراكات جديدة و اسثتمارات موكدا على اهمية المشاركة فى اكسبو .

سونا

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