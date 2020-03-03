تعليم النيل الأزرق يبحث تأمين الامتحانات بالأطراف

رأس مدير عام وزارة التربية والتوجيه الوزير المكلف بولاية النيل الأزرق يوسف إسحق علي بمكتبه اليوم الاجتماع الموسع لمناقشة الأوضاع الأمنية بمراكز الامتحانات في المحليات المختلفة، وذلك بحضور مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية العميد شرطة عادل التجاني ولجنة المعلمين بحضور عبدالقادر عمر عبدالقادر مدير المرحلة الثانوية.

وامتدح يوسف التعاون الكبير بين وزارته وشرطة الولاية لتأمين مراكز الامتحانات، وأوضح العميد شرطة عادل التجاني أن خطط التأمين لمراكز امتحانات الشهادة السودانية تم إعدادها مبكرا لأهميتها وأضاف أن درجة التأمين عالية بمراكز امتحانات الأساس وأن أمن وسلامة الامتحانات من راحة الطالب والأستاذ.

وأمن عادل على المقترحات الجديدة ومستوى التأمين بكافة المراكز.

واستعرض عبدالقادر رؤية إدارته حول مراكز الشهادة الثانوية في مناطق قيسان الكرمك ود الماحي وإمكانية إقامة الامتحانات في هذه المناطق حيث تم التأمين على أربعة مراكز اثنين داخل المدينة (10) واثنين خارجها بالإضافة إلى مركز بمنطقة بلنق وآخر منفصل في بكوري حيث يتم تحويل مركزي المدينة(6) إلى المدينة (4) وتحويل مراكز العزارة بالروصيرص .والتأكيد على مراكز امتحانات الأساس السابقة والمراكز الخمس التي تمت إضافتها.

سونا

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