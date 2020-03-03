سنار تؤكد اهتمامها بصحة الطفل

أكد مديرعام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المناوب بولاية سنار د. الهادي عوض اهتمامهم بصحة الطفل.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم الاجتماع الموسع حول صحة الطفل بالولاية بحضور وفد البرنامج القومي لصحة الطفل الاتحادي، مؤكدا أن الاهتمام بصحة الطفل والتدخل في الوقت المناسب يقلل من وفيات الأطفال، داعيا إلى تطبيق الأسس العلمية واستخدام المعلومات السليمة لتحديد التدخل والحفاظ على صحة الطفل.

وقدمت مديرة البرنامج القومي لصحة الطفل بوزارة الصحة الاتحادية د. أسمهان الخير تنويرا موسعا عن المؤشرات والتدخلات المطلوبة في صحة الطفل، مبينة أن شركاء صحة الطفل لهم دور كبير في تقليل الوفيات، لافتة إلى أن تحسين صحة الطفل تحتاج إلى معرفة الأسباب ومعالجتها .

وأكد مدير برنامج صحة الطفل الأستاذ نجم الدين الفاضل أن الفترة المقبلة ستشهد حراكا كبيرا في برنامج صحة الطفل وأن لديهم خططا طموحة لتحسين صحة الطفل بولاية سنار.

يذكر أن الاجتماع كان بحضور الإدارات ذات الصلة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والمدير التنفيذي للتأمين الصحي فرع ولاية سنار.

سونا

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