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اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

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مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 3 مارس 2020م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 113.00جنيه
الريال السعودي : 30.13جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 125.43 جنيه
الدرهم الإماراتي : 30.95جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 30.98 جنيه
الجنيه الإسترليني : 144.64جنيه
الجنيه المصري : 7.23جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.

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