كريستيانو رونالدو قد يغيب عن قمة إيطاليا

أعلنت تقارير صحفية عن احتمالية غياب رونالدو عن مباراة الإياب التي تجمع فريقه يوفنتوس مع نادي ميلان ضمن منافسات كأس إيطاليا والمقرر إقامتها الأربعاء في ملعب يوفي أرينا في مدينة تورينو.

ونشرت “شبكة سكاي” الإيطالية أن “وجود رونالدو مع يوفنتوس في مباراة الفريق أمام ميلان بات غير مؤكد بعد الخبر الصادم الذي ضرب اللاعب اليوم بشأن والدته.

وأضافت سكاي “أن كريستيانو من الممكن أن يغادر خلال الساعات القادمة إلى البرتغال من أجل أن يكون قرب أمه في المشفى”.

ونُقلت والدة كريستيانو رونالدو، دولوريس أفييرو، في الساعات الماضية، إلى مشفى في مدينة ماديرا إثر إصابتها بسكتة دماغية بمقر إقامتها في مدينة فونشال البرتغالية، وشخصت أعراضها الأولية بجلطة دون أن يعلن عن تفاصيل أكثر حسبما ما أفادته وسائل إعلام برتغالية.

والجدير ذكره أن رونالدو يرتبط بشكل قوي جدا بوالدته، لاسيما بعد وفاة والده منذ 15 عاما، ودائما ما تكون بقربه في معظم أحداث حياته.

وفي نفس السياق، يترقب عشاق الكرة الإيطالية، غدا الأربعاء، مواجهة من العيار الثقيل، بين العملاق يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى ونظيره ميلان، ضمن إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وما يزيد من سخونة المباراة بين الفريقين وجود النجم كريستيانو رونالدو والمخضرم زلاتان إبراهيموفيتش على رأس قائمة الفريقين.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على أرضية ملعب “سان سيرو” قبل أسبوعين انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل ريبيتش هدف التقدم للميلان قبل أن يعادل رونالدو ويسجل هدف السيدة العجوز من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

سبوتنيك

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