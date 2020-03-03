نشاط محموم لشراء الذهب في السودان

كشف عدد من تجار ومصدري الذهب عن عمليات شراء كبيرة للمعدن ما أدى إلى إرتفاع سعر الجرام الخام من “5080” جنيهاً إلى “5230” جنيهاً خلال ساعات من اليوم “الثلاثاء” مع ارتفاع أسعار البيع للدولار والتى سجلت 115 جنيهاً للشراء .

وأرجع تجار ومصدرون إرتفاع أسعار الذهب إلى ننشاط عمليات الشراء من عدة جهات خاصة ما وصفوهم بـ “المهربين” إلى جانب أصحاب “الإمتياز”.

وهدد شيخ الصاغة فى الخرطوم محمد مصطفي تبيدي فى حديثه لـ( باج نيوز ) برفع أيديهم بالكامل من صادر الذهب وتركه لتجار العملة و “شركة الفاخر” لتأتي وحدها باحتياجات البلاد من السلع على حد تعبيره.

ووصف تبيدي ما يحدث حالياً فى السوق بالخطير وقال “إن جزءاً كبيراً من الذهب الذي يتم شراءوه يُهرّب للخارج وأضاف “نحن كصاغة سنترك التصدير لشركة الفاخر”.

وكشف أنهم طالبوا وزارة المالية بفصل الصادر عن الوارد للذهب وقال “فى حال أكملت عملية التصدير وأدخلت الحصيله لا يحق لي إستنيراد السلع الضرورية مقابل أن يتم ذلك عبر عطاءات رسمية”، وأوضح أنهم طالبوا أيضاً بإيقاف الصادر من الموارد الذاتية بشراء العملة من دبي وإستيراد السلع، وأضاف “لكن لم نجد أى إستجابة حتى الآن”.

الخرطوم : باج نيوز

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