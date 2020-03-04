اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 4 مارس 2020م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 118.00جنيه
الريال السعودي : 31.46جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 130.98 جنيه
الدرهم الإماراتي : 32.32جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 32.35 جنيه
الجنيه الإسترليني : 149.86جنيه
الجنيه المصري : 7.56جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.
2 تعليقان
يا شباب في إشاعة أن الكيزان يمتلكون عدد 2 مطبعة قروش شغالين يطبعوا ويشتروا في الدولار ما صحة هذه الشائعة ؟؟؟ وما هو موقف الحكومة منها ما في واحد قادر يفسر الزيادة الكبيرة في الدولار ؟؟؟؟
أنت جاوبت علي سؤالك بأنك قلت أن هناك شائعة …إذن هي شائعات…وده كلام لا يصدق…كيف يطبعوا قروش عشان يرفعوا الدولار؟ ولو عرفوا كلام زي ده مش كان مسكوهم؟…من العيب أن نلصق أي خطأ علي أعداءنا…