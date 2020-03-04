بعد دخول والدته المستشفى.. رونالدو يتقدم بهذا الطلب لمحبيه

تقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس، برسالة شكر إلى كل من اطمأن على صحة والدته دولوريس أفييرو، التي تعاني من وعكة صحية.

ونقلت دولوريس البالغة 64 عاما، أمس الثلاثاء، على عجل إلى أحد مستشفيات جزيرة ماديرا في البرتغال بعد إصابتها بجلطة دماغية.

وقال رونالدو في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع “تويتر”: “شكرا لكم على رسائل الدعم لوالدتي.. حالتها مستقرة حاليا وتتعافى في المستشفى. أود أنا وعائلتي أن نشكر الفريق الطبي الذي يعتني بها”.

وطالب رونالدو بمنح عائلته بعض الخصوصية حيث كتب: “نطلب من الجميع أن يمنحونا بعض الخصوصية في هذا الوقت”.

وأفادت تقارير صحفية بأن رونالدو، ترك تدريبات فريقه يوفنتوس وسافر ليلة الثلاثاء إلى بلاده ليكون بجانب والدته.

جدير بالذكر أن مباراة يوفنتوس ضد ميلان التي كانت مقررة اليوم في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

عربي 21

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