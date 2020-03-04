نيمار يلجأ لهذه “الحيلة” لمغادرة جيرمان والعودة لبرشلونة

كشفت تقارير صحافية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، يرغب في العودة إلى برشلونة الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن نيمار، سيحاول الضغط على إدارة سان جيرمان مرة أخرى، من أجل الرحيل إلى برشلونة، معتمدًا على لوائح الاتحاد الدولي (فيفا)، والتي ستقف في صفه الصيف المقبل، على عكس الصيف الماضي، الذي كان فيه سان جيرمان سيد قراره.

وينوي نيمار الاعتماد على لائحة الفيفا، التي تمنح اللاعب حق الرحيل عن ناديه، بعد مرور 3 مواسم أو 3 سنوات من عقده الأول، دون أن يقوم بتجديده، مقابل دفع تعويض يتحدد بناءً على سعر شرائه (222 مليون يورو)، والراتب الذي يحصل عليه.

ومن المتوقع تحديد قيمة النجم البرازيلي بـ180 مليون يورو، وهو السعر الذي يمكن أن يكون في متناول برشلونة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه في حالة عودة نيمار إلى البارسا، فسيتقاضى قيمة العقد المنصوص عليه في عامه الرابع مع البلوغرانا قبل رحيله، حيث تقاضى في الأول 18 مليون يورو، وفي الثاني 20 مليون يورو، وفي الثالث 22 مليون يورو، أي إنه سيحصل في أول موسم بعد عودته على 24 مليون يورو.

عربي 21

شارك الموضوع :



